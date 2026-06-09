Nascondeva in casa 8 kg di droga, esplosivi, una pistola e un fucile

Il blitz

Nella sua abitazione nascondeva in casa 8 kg di droga, esplosivi, una pistola ed un fucile d’assalto: un cittadino italiano è stato arrestato ad Ostia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Tutto ha avuto inizio con il controllo un’autovettura, lungo via di Castel Fusano. All’esito del fermo, le Fiamme Gialle della Compagnia Pronto Impiego di Ostia, di fronte all’evidente nervosismo del conducente dell’auto e dopo aver appurato che aveva precedenti in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma – al controllo del veicolo e, successivamente, alla perquisizione della sua abitazione.

Qui – riferiscono le Fiamme Gialle – sono stati rinvenuti circa 1,1 kg di cocaina e 7,4 kg di hashish, confezionati per essere destinati alla vendita, oltre ad un fucile d’assalto, una pistola Beretta, entrambi con matricola abrasa e relativi caricatori, due pacchi di cartucce e due ordigni esplosivi, che l’uomo aveva occultato in un borsone, all’interno del suo garage, in attesa di un loro futuro utilizzo o per la successiva consegna a terzi. Le partite di cocaina e di hashish nonché le armi e gli esplosivi rinvenuti sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato per violazioni alla normativa sugli stupefacenti e l’illecita detenzione di armi e ordigni esplosivi; è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale capitolino. (redazione@corrierecal.it)

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