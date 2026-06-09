Nordio firma decreto, assegnati 354 magistrati. Alla Calabria 37

rinforzi per la giustizia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto che dà il via libera all’assegnazione di 354 nuovi magistrati negli uffici giudiziari italiani con l’obiettivo di rendere più efficace la risposta di giustizia ai cittadini italiani. Si tratta dei magistrati vincitori del concorso bandito con d.m. del 18 ottobre 2022, che hanno terminato i 12 mesi di tirocinio previsti. Da oggi verranno spedite le lettere di convocazione, con i nuovi magistrati che raggiungere le rispettive sedi di servizio entro il 19 giugno. In 37 sono destinata agli uffici giudiziari della Calabria.

In Calabria 37 magistrati

«Per la prima volta nella storia della Repubblica, colmeremo i vuoti dell’organico della magistratura. Con l’entrata di nuovi 1.600 magistrati, entro la fine dell’anno, sistemeremo gli organici di tutti i palazzi di giustizia» ha detto il Guardasigilli Carlo Nordio. Magistrati assegnati per Regione: Abruzzo 3, Basilicata 5, Calabria 37, Campania 42, Emilia-Romagna 16, Friuli-Venezia Giulia 8, Lazio 20, Liguria 6, Lombardia 49, Marche 4, Molise 2, Piemonte 31, Puglia 27, Sardegna 11, Sicilia 44, Toscana 20, Trento Alto Adige 2, Umbria 7, Val D’Aosta 1, Veneto 19.

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