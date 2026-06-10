Catanzaro, il futuro di Liberali è in Serie A? 5 club sulle sue tracce. Pesa la clausola rescissoria

il gioiello giallorosso

CATANZARO Il nome di Mattia Liberali è destinato a essere uno dei più caldi di questa finestra di mercato. Il giovane fantasista classe 2007, tra i profili più interessanti emersi nell’ultima stagione, ha attirato l’attenzione di diverse società di Serie A dopo l’annata vissuta con la maglia del Catanzaro.

Il club giallorosso, che ne detiene il cartellino con un contratto fino al 2029, osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Sul giocatore si sarebbero già mossi diversi club del massimo campionato, interessati a uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

Tra le società che stanno seguendo il talento calabrese figurano Juventus, Bologna e Cagliari, ma le attenzioni maggiori sembrano arrivare da Como e Sassuolo. I lariani sarebbero alla ricerca di giovani italiani da inserire nel progetto e nelle liste europee, mentre il club emiliano potrebbe contare sul gradimento di Alberto Aquilani, destinato a sedersi sulla panchina neroverde dopo l’esperienza condivisa proprio con Liberali a Catanzaro. Sul classe 2007 pesa una clausola rescissoria fissata attorno ai 6 milioni di euro, cifra che rappresenta una base importante per qualsiasi eventuale trattativa e che rende la posizione del Catanzaro tutt’altro che semplice da gestire. Nell’operazione pesa anche la presenza del Milan (che in queste settimane si starà mordendo le mani per essersi lasciato sfuggire il ragazzo la scorsa estate), che pur non essendo più proprietario del cartellino conserva una percentuale del 50% sulla futura rivendita del calciatore. (redazione@corrierecal.it)





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