Danneggiata l’auto di Michele Inserra, sotto protezione per 4 anni per le minacce della ‘ndrangheta

la vicenda

NAPOLI Danneggiata l’autovettura del consigliere comunale di Casola di Napoli, Michele Inserra. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi nel centro cittadino del piccolo paese dei Monti Lattari. Inserra, 50 anni, giornalista de “L’Altra voce dell’Italia-Il Quotidiano della Basilicata” e opinionista di Radio Kiss Kiss Napoli, con un passato a Roma tra Rai Uno, Camera e Senato, è stato in passato sottoposto per quattro anni a provvedimento di protezione su disposizione della prefettura di Reggio Calabria per una serie di intimidazioni da parte della ‘ndrangheta calabrese, territorio in cui per lungo tempo ha guidato la redazione cittadina e della provincia de “Il Quotidiano della Calabria”. Eletto con la maggioranza del sindaco Alfredo Rosalba nel giugno del 2024, dal 6 novembre scorso è consigliere indipendente del comune di Casola di Napoli. Sul danneggiamento della sua autovettura, adesso indagano i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia e la Procura di Torre Annunziata.

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