Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la condanna

Strage di Amendolara, la Chiesa di Calabria: «Umanità calpestata dallo sfruttamento»

I vescovi: la vicenda non può esaurirsi in una notizia di pochi giorni

Pubblicato il: 10/06/2026 – 16:29
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Strage di Amendolara, la Chiesa di Calabria: «Umanità calpestata dallo sfruttamento»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

LAMEZIA TERME “Quanto è accaduto il 1 giugno, con l’atroce morte di quattro giovani lavoratori migranti, scuote la coscienza di uomini ed istituzioni. La CEC, assieme al dolore e all’indignazione, esprime la più ferma condanna di un fatto che manifesta la totale mancanza di rispetto per la dignità umana per un lavoro senza diritti e senza tutele, calpestata da interessi economici e sistemi di sfruttamento da parte della piaga del caporalato e da filiere agroalimentari ingiuste e illegali”. Lo si legge in un documento della Commissione episcopale calabra, riunitasi a Rossano. “La vicenda – è scritto – non può esaurirsi in una notizia di pochi giorni, ma provoca tutti a porre segni concreti di attenzione, presenza, impegno. I vescovi vogliono dare un segnale concreto di vicinanza, attraverso la Commissione Regionale di Pastorale Sociale del Lavoro che ad Amendolara il 4 di luglio inizierà un percorso di approfondimento del tema dello sfruttamento dei migranti e della piaga del caporalato”. La sessione estiva della Conferenza Episcopale Calabra, presieduta dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, si è tenuta nel “Palazzo de Rosis” nella città di Rossano. “La visita alla cattedrale e alla Vergine Acheropita, il rito dello sfoglio del Codex da parte dei tre metropoliti, la visita e la celebrazione eucaristia presso il monastero agostiniano – si legge ancora – hanno messo in evidenza un’espressione di profonda comunione tra i presuli calabresi. Essi si sono stretti in unità di intenti al loro fratello, Mons. Savino, vescovo di Cassano all’Jonio per il doloroso evento di Amendolara e hanno voluto comunicare la vicinanza di ciascuno”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
amendolara
CHIESA
chiesa calabria
MIGRANTI
migranti uccisi
Rilevanti
strage amendolara
VESCOVI
VESCOVI CALABRIA
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x