Vibo Valentia, furto in un negozio del centro: arrestato un uomo

l’arresto

VIBO VALENTIA Nella serata del 3 giugno, la Polizia di Stato, ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato consumato ai danni della titolare di un esercizio commerciale del centro cittadino. L’intervento traeva origine dalla prontezza operativa di un dipendente della Polizia di Stato, impiegato in servizi Istituzionali nei pressi della Prefettura, il quale veniva richiamato dalle richieste di aiuto della vittima che segnalava l’avvenuto furto di una consistente somma di denaro appena sottratta all’interno della propria attività commerciale.

L’operatore riusciva immediatamente a intercettare e fermare il presunto autore del fatto, richiedendo contestualmente l’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Sul posto convergevano gli operatori del pronto intervento che procedevano agli immediati accertamenti di polizia giudiziaria. Nel corso delle attività veniva accertata e recuperata integralmente la somma asportata, rinvenuta nell’immediata disponibilità del prevenuto.

L’attività investigativa consentiva di ricostruire compiutamente la dinamica dell’evento e di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del soggetto fermato, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti episodi similari. Al termine degli accertamenti, informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, il soggetto veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Convalidato l’arresto, il Giudice applicava nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La refurtiva, pari ad euro 1.240,00, veniva integralmente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.