Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:10
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

L’intervento

Violenza domestica a Petilia Policastro: maltratta la madre per anni, arrestato

Minacce di morte e aggressioni fisiche reiterate almeno dal 2023: i carabinieri intervengono durante una lite familiare e trasferiscono l’uomo in carcere

Pubblicato il: 10/06/2026 – 8:10
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Violenza domestica a Petilia Policastro: maltratta la madre per anni, arrestato
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

CROTONE Maltrattamenti reitirati nei confronti della propria madre, con minacce di morte e aggressioni fisiche: con questa accusa i carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza di reato, nella tarda serata del 9 giugno, un uomo residente nel centro petilino. L’intervento è scaturito da una grave lite familiare nel corso della quale l’uomo avrebbe aggredito la donna con calci e strattoni, minacciandola di morte. L’attività investigativa avviata nell’immediatezza ha però consentito di ricostruire un quadro ben più ampio e preoccupante: condotte vessatorie, minacce e comportamenti violenti che si sarebbero protratti almeno dal 2023, sempre ai danni della stessa donna. Gli elementi indiziari raccolti hanno giustificato l’arresto in flagranza. L’indagato è stato successivamente associato presso la casa circondariale di Crotone. L’operazione si inserisce nell’azione costante che l’Arma dedica alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso la presenza capillare delle stazioni sul territorio e la stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, che assicura coordinamento investigativo e risposta tempestiva a ogni forma di violenza sulle fasce più vulnerabili della popolazione. L’Arma rinnova l’invito a tutte le vittime di maltrattamenti e minacce a denunciare tempestivamente, confidando nel supporto delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Argomenti
arresto
carabinieri
Crotone
Importanti
lite familiare
MALTRATTAMENTI
minacce morte
petilia policastro
procuratore domenico guarascio
Categorie collegate
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x