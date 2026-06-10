Violenza domestica a Petilia Policastro: maltratta la madre per anni, arrestato

L’intervento

CROTONE Maltrattamenti reitirati nei confronti della propria madre, con minacce di morte e aggressioni fisiche: con questa accusa i carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza di reato, nella tarda serata del 9 giugno, un uomo residente nel centro petilino. L’intervento è scaturito da una grave lite familiare nel corso della quale l’uomo avrebbe aggredito la donna con calci e strattoni, minacciandola di morte. L’attività investigativa avviata nell’immediatezza ha però consentito di ricostruire un quadro ben più ampio e preoccupante: condotte vessatorie, minacce e comportamenti violenti che si sarebbero protratti almeno dal 2023, sempre ai danni della stessa donna. Gli elementi indiziari raccolti hanno giustificato l’arresto in flagranza. L’indagato è stato successivamente associato presso la casa circondariale di Crotone. L’operazione si inserisce nell’azione costante che l’Arma dedica alla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, attraverso la presenza capillare delle stazioni sul territorio e la stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, che assicura coordinamento investigativo e risposta tempestiva a ogni forma di violenza sulle fasce più vulnerabili della popolazione. L’Arma rinnova l’invito a tutte le vittime di maltrattamenti e minacce a denunciare tempestivamente, confidando nel supporto delle istituzioni e delle forze dell’ordine.