Al via la nuova stagione della Vigor Lamezia: tra ritiro, mercato e nuovi obiettivi

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LAMEZIA TERME Parte ufficialmente oggi, 27 luglio, la stagione 2026-2027 della Vigor Lamezia. Agli ordini di mister Jorge Vargas, i biancoverdi daranno il via alla preparazione estiva, primo passo verso un campionato che la società vuole affrontare con una rosa competitiva e ben strutturata. La prima fase del ritiro si svolgerà fino al 2 agosto allo stadio “Guido D’Ippolito”, dove squadra e tifosi potranno ritrovarsi. Dal 3 al 12 agosto, invece, la preparazione proseguirà a Vibo Marina, con gli allenamenti allo stadio comunale “Marzano” e il soggiorno della squadra presso l’Hotel 501. Nei prossimi giorni saranno rese note anche le date delle amichevoli estive. Nel frattempo, il mercato ha già consegnato a Vargas diversi rinforzi. In difesa sono arrivati il centrale Vincenzo Ciriello, giocatore d’esperienza con trascorsi tra i professionisti, e il terzino sinistro Octavio Casalongue, reduce da importanti esperienze in Serie D. Per l’attacco, invece, la Vigor punta sul talento di Antonio Ranieri, classe 2003, protagonista nell’ultima stagione con l’Isola Capo Rizzuto. Il direttore sportivo Ramondino ha poi alzato ulteriormente il livello della rosa con gli innesti di Alessandro Provazza, esterno offensivo classe 2003 con oltre cento presenze tra Serie C e Serie D, e del centrocampista Diego Simonetta, cresciuto nei vivai di Sassuolo e SPAL e reduce dall’esperienza alla Scafatese. Spazio anche ai giovani, con l’arrivo degli under Lorenzo D’Oppido e Giuseppe Cuffaro Piscitello, entrambi terzini classe 2008, e del centrocampista bulgaro Steliyan Stoyanov (2006), proveniente dalla Primavera del Bari. (redazione@corrierecal.it)

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