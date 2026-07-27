Incendio in un garage condominiale a Reggio Calabria: evacuate 10 famiglie

paura nella notte

REGGIO CALABRIA I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alla mezzanotte a Reggio Calabria a causa di un incendio divampato, all’interno di un garage condominiale, in un edificio residenziale del quartiere Sant’Antonio. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un’autovettura e due scooter che si trovavano parcheggiati nel locale. A causa della combustione dei materiali plastici dei veicoli una densa, tossica, coltre di fumo si è rapidamente propagata, invadendo l’intera tromba delle scale dello stabile e minacciando gli appartamenti. L’efficacia e la rapidità dell’azione dei Vigili del fuoco hanno impedito al rogo di estendersi agli altri mezzi presenti nel garage e, soprattutto, hanno preservato l’integrità della struttura portante dell’intero edificio. A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione momentanea delle 10 famiglie residenti nel condominio, che hanno potuto lasciare lo stabile in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati. A supporto dei Vigili del fuoco hanno operato gli agenti della Polizia di Stato. Al termine dell’intervento l’area è stata bonificata e dichiarata sicura, permettendo così ai residenti di fare rientro nelle proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo.

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