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Reggina, il nuovo corso è iniziato: oggi il raduno al Sant’Agata

Prende ufficialmente il via la stagione 2026/2027. La rosa è ancora in costruzione, con il mercato chiamato a completare un organico che punta al ritorno in Serie C

Pubblicato il: 27/07/2026 – 10:25
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Reggina, il nuovo corso è iniziato: oggi il raduno al Sant’Agata
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REGGIO CALABRIA Dopo l’annuncio del direttore sportivo Giancarlo Romairone e, a distanza di poche ore, quello di Marco Marchionni alla guida della prima squadra, la nuova Reggina targata Claudio Lotito è pronta a voltare pagina. Oggi, lunedì 27 luglio, si apre ufficialmente la stagione 2026/2027 con il raduno al centro sportivo Sant’Agata, primo atto di un progetto che punta a riportare entusiasmo e ambizioni in riva allo Stretto.
Le prime giornate saranno dedicate alle visite mediche e ai test atletici, in programma fino a mercoledì 29 luglio. Il lavoro si svolgerà a porte chiuse, permettendo al nuovo staff tecnico di valutare la condizione del gruppo e gettare le basi della preparazione estiva.
Al momento la rosa è ancora in fase di costruzione. Nel reparto arretrato figurano Davide e Rocco Girasole, Verduci, Curatola e Martorano, mentre a centrocampo sono presenti Porcino, Chirico, Macrì e Scali. In attacco, invece, Marchionni potrà inizialmente contare su Palumbo, Pellicanò, Di Grazia e Randisi. Ancora da completare il reparto dei portieri, mentre diversi tasselli dovranno essere aggiunti per dare forma a una squadra in grado di competere ai massimi livelli.
L’attenzione, infatti, è già rivolta al mercato. Il lavoro del direttore sportivo Romairone entra ora nel vivo e nelle prossime settimane sono attesi gli innesti destinati a innalzare il tasso tecnico della rosa. La tifoseria guarda con fiducia alle mosse della società, consapevole che serviranno giocatori di esperienza e qualità per costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista. (redazione@corrierecal.it)

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