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Polizia, controlli in mare a Villa San Giovanni su 16 persone e 10 moto d’acqua

Contestate sei violazioni amministrative

Pubblicato il: 27/07/2026 – 9:54
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Polizia, controlli in mare a Villa San Giovanni su 16 persone e 10 moto d’acqua
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REGGIO CALABRIA Controlli della polizia di Reggio Calabria a Villa San Giovanni, Scilla e Bagnara Calabra, per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione da diporto. I controlli sono stati svolti dai poliziotti del Commissariato di Villa San Giovanni in sinergia con personale della Squadra Nautica dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria, della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, della Guardia Costiera di Reggio Calabria e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Grazie all’impiego di due equipaggi a terra, di due moto d’acqua della Squadra Nautica, di due Unità Navali della Guardia Costiera e di due unità del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, supportati dall’elicottero dello stesso Reparto, sono state controllate 16 persone e 10 moto d’acqua. Al termine dell’attività, sono state contestate complessivamente 6 violazioni amministrative: 3 per navigazione sotto costa senza rispettare la distanza prevista, 2 in materia di sicurezza della navigazione ed 1 per irregolarità nella documentazione, per un importo totale di oltre 4.000 euro.

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