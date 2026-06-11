Reggio Calabria, cambia un seggio in Consiglio comunale dopo il riconteggio

il dopo elezioni

REGGIO CALABRIA A diciassette giorni dalle elezioni amministrative, cambia nuovamente la composizione del Consiglio comunale a Reggio Calabria. Dopo un riconteggio dei voti di preferenza in quattro sezioni elettorali, il candidato di Forza Italia, Rocco Lascala, supera di tre voti l’ultimo degli eletti nella stessa lista, Antonino Zimbalatti. Lascala, infatti, ottiene 992 voti di preferenza contro i 989 di Zimbalatti. Antonino Zimbalatti, sino a pochi mesi prima delle elezioni, era stato consigliere comunale del centrosinistra. Il dato, comunque, non modifica i seggi assegnati alle coalizioni: 23 sono i consiglieri eletti per il centrodestra, 8 per il centrosinistra e 1 per una lista civica.

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