Trattativa per la Reggina, Lotito sul “favore” a Cannizzaro: «Solo chiacchiere». Rizzetta: «Con Reggio ho un rapporto familiare»

rebus proprietà

«Non è vero, sono solo chiacchiere..». Chiosa così Claudio Lotito, intercettato dall’Agenzia Dire nei corridoi del Senato, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di acquistare la Reggina solo per fare un favore al suo “amico” Cannizzaro. Rumours sempre più forti parlano di una cordata guidata dal presidente della Lazio, interessata alla trattativa per entrare nella società amaranto. Lotito ha anche ribadito la volontà di non vendere la squadra biancoceleste, nonostante le proteste dei tifosi: «Per me la Lazio è un’emozione e io voglio costruire emozioni. Non vogliono venire allo stadio? È legittimo. Io lavoro con responsabilità, senza interessi materiali».

Rizzetta: «Ho un rapporto familiare con Reggio»

Dall’altra parte non nasconde il suo interesse invece lo statunitense Matt Rizzetta, presidente del Campobasso, che in una conferenza stampa parla così di Reggio Calabria: «Ho un rapporto familiare con la città ed è un’operazione che ho preso in considerazione. Voglio bene al Campobasso, abbiamo già pensato al futuro, se sarò io il presidente o qualcun altro. Se dovessi andare via, lascerò la società in mani sicure con un futuro ambizioso e solido». (redazione@corrierecal.it)

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