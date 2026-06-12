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le indagini

Identificato l’uomo trovato morto a Briatico, è un 30enne del Kazakistan

Si cercano i familiari della vittima. Al vaglio ogni ipotesi, mentre si attende di eseguire l’autopsia

Pubblicato il: 12/06/2026 – 18:38
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Identificato l’uomo trovato morto a Briatico, è un 30enne del Kazakistan
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Si tratta di un 30enne kazako il giovane trovato morto nel mare di Briatico, nel Vibonese, lo scorso martedì. Il cadavere è stato avvistato in mare da alcuni passanti in località Cocca, con il recupero che si era reso particolarmente difficile a causa delle condizioni in cui è stato trovato. A procedere alle indagini sono i Carabinieri della locale stazione di Briatico che stanno cercando di ricostruire gli spostamenti del giovane, originario del Kazakistan, dove si stanno cercando i parenti della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era giunto a Briatico dopo un breve viaggio da Roma, ancora non si sa per quale motivo. Si valutano anche le ipotesi sulla morte: se si è trattato di un gesto estremo, un incidente o anche il coinvolgimento di eventuali terze persone. (redazione@corrierecal.it)

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