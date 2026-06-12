Identificato l’uomo trovato morto a Briatico, è un 30enne del Kazakistan
Si cercano i familiari della vittima. Al vaglio ogni ipotesi, mentre si attende di eseguire l’autopsia
Si tratta di un 30enne kazako il giovane trovato morto nel mare di Briatico, nel Vibonese, lo scorso martedì. Il cadavere è stato avvistato in mare da alcuni passanti in località Cocca, con il recupero che si era reso particolarmente difficile a causa delle condizioni in cui è stato trovato. A procedere alle indagini sono i Carabinieri della locale stazione di Briatico che stanno cercando di ricostruire gli spostamenti del giovane, originario del Kazakistan, dove si stanno cercando i parenti della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era giunto a Briatico dopo un breve viaggio da Roma, ancora non si sa per quale motivo. Si valutano anche le ipotesi sulla morte: se si è trattato di un gesto estremo, un incidente o anche il coinvolgimento di eventuali terze persone. (redazione@corrierecal.it)
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