«Il percorso con Berlusconi continua ancora oggi»

l’omaggio

ROMA “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertaà. il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose”. Così, sui social, Giorgia Meloni. “Quel percorso – riprende la presidente del Consiglio – non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”.

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