Calabria, la «regione del cuore della Rai»

l’analisi

ROMA La Calabria è uno dei set cinematografici più suggestivi d’Italia. Grazie ai suoi paesaggi mozzafiato, alle coste spettacolari e ai borghi antichi, attira registi da tutto il mondo diventando una destinazione privilegiata per le produzioni cinematografiche come quelle targate Rai, da Sandokan a Un Posto al Sole passando, e per i grandi eventi come “L’Anno che verrà”.

La realizzazione di film e serie tv sul territorio calabrese aumenta l’appeal e la visibilità della regione. I visitatori sono attratti non solo dalla bellezza naturale e storica della Calabria, ma anche incuriositi dalla possibilità di osservare e visitare i luoghi che hanno ospitato i set delle produzioni. E poi ci sono i festival, anche indipendenti, legati alle produzioni cinematografiche e che consentono a giovani ed emergenti registi calabresi di proiettare le opere realizzate sul territorio regionale. Per Fanpage, la Rai ha una nuova regione del cuore ed è proprio la Calabria. Nell’articolo a firma Ilaria Costabile, il quotidiano online ripercorre le tappe della costruzione di una nuova narrazione legata alla valorizzazione, non solo dei prodotti e dei marchi identitari, ma anche e soprattutto dei paesaggi, dei luoghi incontaminati, dei borghi straordinari. L’ultima produzione in ordine di tempo, riguarda la seguitissima serie Tv “Un Posto al Sole”, che ha scelto diversi luoghi iconici della Calabria per girare le puntate estive della prossima stagione. L’occasione per alcuni dei protagonisti della fiction, come sottolinea Fanpage, per concedersi qualche giorno di vacanza proprio in Calabria, dove gireranno tra i monti della Sila e alcune delle località più turistiche della regione, come Scalea, Praia a Mare, San Nicola Arcella.

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