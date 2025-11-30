Sandokan in love tra Ricadi, Gizzeria, Le Castella e gli angoli più suggestivi della Costa degli Dei

l’anteprima

COSENZA Conosce l’opera di Shakespeare il Sandokan di Can Yaman. Cita “La commedia degli equivoci” mentre cavalca su una spiaggia calabrese di una bellezza travolgente, accanto a lady Marianna Guillonk, l’attrice britannica Alanah Bloor. Una perla di Labuan moderna, ribelle, che sa tenere testa anche al sanguinario sultano del Borneo.

Lei, appena può, si leva le scarpe. Raffinata e selvaggia insieme, con un viso delicato dalla pelle diafana.

Galoppa in sella a un cavallo bianco. In vita ha una cintura di stoffa turchese, come il mare che ha accanto. Non vuole tornare a Londra, ama Labuan perdutamente.

E anche i telespettatori l’ameranno nella sua ricostruzione, nella zona industriale di Lamezia Terme dell’ex Sir, ricca di finiture scenografiche.

Lady Marianna è più vicina all’anima delle tribù native dei Dayak che allo spietato colonialismo inglese, rappresentato da suo padre, il console dell’isola malese, l’attore inglese John Hannah.

Si confida con quell’uomo magnetico e misterioso, cresciuto a Singapore. Ancora non sa che è il temuto pirata che assalta i velieri nei mari della Cina.

«Libertà sfrenata da sventura è frustata», dice il pirata alla lady inglese.

Sandokan in love tra Ricadi, Gizzeria, Le Castella, gli angoli più suggestivi della Costa degli Dei, recitato con la voce profonda di Adriano Giannini, il doppiatore dell’attore turco.

Ancora non si conoscono e già si accarezzano con lo sguardo.

Il momento è magico. Inizi a capire che la libertà sarà un tema importante di “Sandokan, la serie” prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai 1, col sostegno della prolifica Calabria Film Commission, che per i sei mesi precedenti al primo ciak ha preparato il terreno individuando le location, i setting naturali e selezionando i profili professionali.

Se la Calabria diventa una “fotomodella”

Nei primi due episodi (da cinquanta minuti ciascuno), la Calabria buca lo schermo. Una fotomodella d’acqua, sabbia, natura, dal fascino esotico come il pirata con il cuore di Robin Hood e lo spirito tigre.

Nelle edicole sono schierate riviste con Can Yaman in copertina, sul web c’è già un’antologia sugli otto episodi della prima stagione, i promo della rete ammiraglia stuzzicano la curiosità, i real e le storie appaiono numerose sui social, accanto a quelli sulla Vanoni.

Sandokan e l’immensa Ornella, i due miti del momento.

Nei giorni scorsi la produzione e la Calabria Film Commission hanno organizzato, per la stampa, un’anteprima dei primi due episodi, quelli che vedremo lunedì uno dicembre.

Il confronto con il film cult di Sollima e con Kabir Bedi è costante.

Ma il pubblico sarà veramente lo stesso di allora? E la grammatica del linguaggio seriale televisivo è paragonabile?

Indimenticabile Kabir Bedi, ma questo è l’anno di Yaman. La vera sfida è conquistare le nuove generazioni, riuscire ad inchiodare davanti allo schermo i campioni di scrolling.

La prima puntata è bella. Emerge la carismatica figura del pirata portoghese Yanez de Gomera. Ha gli occhi chiari e l’espressione furbetta dell’attore italiano Alessandro Preziosi. Felice scelta. Preziosi è a suo agio nel cast internazionale del kolossal, girato in lingua inglese dal momento che sarà distribuito in tutto il mondo.

Yanez, è amico fidato e buona spalla della “tigre malese”. Si capiscono con un semplice cenno e sono pronti a sorridere dinanzi alle situazioni più drammatiche e complicate.

È una ciurma di pirati coraggiosi e molto umani. Fondamentale l’incontro con Sani, l’attrice Madeleine Price, a servizio della Perla di Labuan e pronta a vendicare il fratello e la sua tribù.

A Labuan arriva, a bordo del suo veliero, Lord James Brooke, rivale di Sandokan anche in amore. Ed Westwick interpreta il cacciatore di pirati senza macchiettismi. Si svela lentamente, pure nei suoi sentimenti per Marianna. Un grande cast, insomma.

Nel cuore del backlot lametino, tra i costumi originali indossati sul set, allestiti in una mostra permanente, con la preghiera di non spoilerare, si respirava aria di cinema e allegra attesa.

Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission, mostrava il 45 giri della colonna sonora di Guido e Maurizio De Angelis del film del 1975. Un regalo di suo padre, quando era bambino. Originale, vero e raffinato, come sempre.

Nel Sandokan 2025 sono i Calibro 35 a curare le musiche (in uscita su tutte le piattaforme martedì).

All’anteprima era presente Jan Maria Michelini, regista della serie insieme con Nicola Abbatangelo. Michelini torna nel backlot dell’industria cinematografica calabrese dopo cinque mesi. Era stato l’ultimo ad abbandonare il set, il 28 giugno scorso, dopo un ciak sulla spiaggia vicino a un pontile costruito probabilmente per il sogno industriale lametino degli anni Settanta e finito magicamente nel mondo senza tempo dell’immaginario filmico. La seconda stagione è già in programma. I rumors dicono che già a maggio 2026 si ricomincerà a girare.

Emozionante aver passeggiato sul set, nella stanza della Perla di Labuan, tra i quadri con le farfalle colorate, i lumi a petrolio, le statuine di giada, i vasetti di alabastro, i velluti rossi e lo chiffon del letto a baldacchino e della dormeuse e poi rivedere tutto sullo schermo. È il cinema bellezza. (redazione@corrierecal.it)

