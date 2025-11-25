Sandokan, in mostra la rassegna sui luoghi della serie: proiezione e allestimenti a Lamezia Terme

Calabria Film Commission

LAMEZIA TERME Sandokan arriva in Calabria con una rassegna dedicata alla serie TV “Sandokan”, prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission. Il programma prevede una mostra, alcune proiezioni e allestimenti. Sarà possibile ammirare gli abiti e gli oggetti di scena originali, all’interno delle ambientazioni dove è stata realizzata e la proiezione in anteprima dei primi due episodi all’interno del backlot della Fondazione Film Commission Calabria a Lamezia Terme.

I set all’interno del backlot, realizzati grazie al sostegno della Calabria Film Commission, sono il “Consolato di Labuan” e il rifugio di “Singapore”.

La mostra è stata inaugurata oggi, in preparazione dell’uscita della serie il 1 dicembre su Rai1, e si protrarrà fino a gennaio inoltrato. La regia di Sandokan è affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Can Yaman interpreta Sandokan, Alanah Bloor lsarà Marianna. Con loro Ed Westwick nel ruolo dell’affascinante antagonista Lord Brooke, mentre Alessandro Preziosi darà il volto all’iconico Yanez de Gomera. Le riprese di Sandokan si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide, e tra l’Isola di Reunion, il Lazio, la Toscana. In Calabria, a Lamezia Terme, nella cui area industriale è stata ricostruita in un backlot la colonia inglese di Labuan. Quindi a Le Castella, (Isola di Capo Rizzuto in provincia di Crotone), Laghi La Vota Gizzeria (Catanzaro), Grotticelle (Ricadi) e Tropea (Vibo Valentia).