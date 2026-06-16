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Evade dai domiciliari, assolto un uomo di Roggiano Gravina

L’accusa aveva richiesta la condanna a 8 mesi di reclusione

Pubblicato il: 16/06/2026 – 17:19
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Evade dai domiciliari, assolto un uomo di Roggiano Gravina
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COSENZA I Carabinieri di San Marco Argentano hanno tratto in arresto un cittadino originario di Roggiano Gravina (ma residente nel comune di Mendicino) per il reato di evasione dagli arresti domiciliari mentre si trovava in compagnia della figlia. Le forze dell’ordine hanno contattato una incongruenza rispetto all’orario di rientro. Il Tribunale di Cosenza, dopo aver convalidato l’arresto e a seguito di giudizio direttissimo, ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione di documentazione avanzata dal difensore, l’avvocato Angiolino Franco e, all’esito della discussione, ha assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato. L’accusa aveva invece chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione. (f.b.)

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