Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le indagini

Truffa e falsità ideologica: quattro indagati a Reggio Calabria

Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza coordinata dalla Procura: scattano perquisizioni e sequestri d’urgenza

Pubblicato il: 16/06/2026 – 15:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Truffa e falsità ideologica: quattro indagati a Reggio Calabria
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

REGGIO CALABRIA I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra e i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria, al termine di una complessa attività investigativa congiunta coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a una serie di decreti di perquisizione e sequestro, nonché di sequestro preventivo in via d’urgenza, emessi nei confronti di quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di plurime condotte di truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
bagnara calabra
gdf
guardia finanza
Reggio Calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x