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le indagini
Truffa e falsità ideologica: quattro indagati a Reggio Calabria
Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza coordinata dalla Procura: scattano perquisizioni e sequestri d’urgenza
Pubblicato il: 16/06/2026 – 15:56
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REGGIO CALABRIA I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra e i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria, al termine di una complessa attività investigativa congiunta coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione a una serie di decreti di perquisizione e sequestro, nonché di sequestro preventivo in via d’urgenza, emessi nei confronti di quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di plurime condotte di truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.
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