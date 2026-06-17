Cotronei, provvedimento di carcerazione dopo una condanna definitiva a 4 anni

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COTRONEI Prosegue con costanza e determinazione l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel territorio della provincia crotonese, attraverso mirati servizi di prevenzione e controllo finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla compagnia carabinieri di Petilia Policastro, i militari della stazione di Cotronei hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un cittadino residente nel comune di Cotronei. L’attività è il risultato della costante azione di monitoraggio e verifica svolta dall’Arma sul territorio e si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative finalizzate a garantire l’effettiva esecuzione delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Il soggetto destinatario del provvedimento dovrà infatti espiare una pena detentiva di quattro anni di reclusione in relazione a fatti per i quali è intervenuta una condanna definitiva. L’intervento testimonia ancora una volta l’impegno quotidiano dei carabinieri nel presidio del territorio, non solo attraverso l’attività preventiva e repressiva dei reati, ma anche mediante la puntuale esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dagli organi giudiziari, elemento fondamentale per assicurare la concreta applicazione delle sentenze e rafforzare il senso di sicurezza percepito dalla collettività.

La compagnia carabinieri di Petilia Policastro continua a garantire una presenza capillare nei comuni della propria giurisdizione attraverso servizi coordinati, pattugliamenti, controlli alla circolazione stradale, verifiche nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive e attività di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di sicurezza e vicinanza ai cittadini. Al termine delle formalità di rito, il destinatario del provvedimento è stato condotto nel carcere di Crotone, a disposizione dell’autorità giudiziaria.