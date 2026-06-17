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Alleanza tra mafie

Hydra, «piano di attentato ai pm»: presidio davanti all’aula bunker

Domani l’iniziativa della società civile

Pubblicato il: 17/06/2026 – 23:00
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Hydra, «piano di attentato ai pm»: presidio davanti all’aula bunker
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MILANO Un presidio per esprimere «solidarietà ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane e al procuratore Marcello Viola», davanti all’aula bunker di piazza Filangieri a Milano, dove si terrà domani un’altra udienza del processo a carico di 45 imputati scaturito dalla maxi inchiesta “Hydra” sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, camorra e ‘ndrangheta. Lo hanno indetto alcuni associazioni antimafia e della società civile, dopo che nei giorni scorsi si è saputo, sulla base di «rivelazioni dei pentiti» di un piano per un «attentato ordito dai vertici del “consorzio”», i quali avrebbero «avuto disponibilità di armi e sarebbero anche stati alla ricerca di bombe a mano» per colpire la pm Cerreti. Un progetto di morte – spiegano nella nota le associazioni, tra cui Libera e la Cgil, sempre presenti alle udienze – «che dimostra di cosa sono capaci le tre mafie riunite di Hydra». Un piano che rappresenta “una risposta alle molte persone che negli ultimi mesi hanno cercato di sminuire tanto i metodi violenti quanto la pericolosità di questo “sistema mafioso lombardo”». Di minacce nei confronti di Cerreti, «come anche di Ferracane e del procuratore Marcello Viola, ce ne sono già state e le misure di sicurezza si erano innalzate di conseguenza». Dopo questo progetto di attentato «nei confronti della pm, che avrebbe coinvolto anche il collega Ferracane», proseguono, «le difese e le tutele attorno a loro si sono alzate maggiormente. Noi rispondiamo alla stessa maniera, alzando ancora la voce e sviluppando ancora di più gli anticorpi sociali». È anche l’occasione per riflettere «sulla delibera del Csm dell’11 giugno 2026, che identifica 11 procure distrettuali ad alta densità mafiosa quasi tutte al Sud. Ma la geografia della criminalità organizzata – concludono – è radicalmente cambiata e non può più fermarsi al Meridione».

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