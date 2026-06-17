Non aveva notizie della moglie: sfonda con l’auto la vetrata del Pronto soccorso. 68enne arrestato nel Cosentino

Assalto all’ospedale

COSENZA Non aveva notizie della moglie e ha sfondato con l’automobile il Pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano Rossano. I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato un uomo di 68 anni, che deve rispondere di danneggiamento aggravato e interruzione di un pubblico servizio. Da quanto è stato ricostruito, l’uomo era in ansia per le condizioni di salute della moglie ricoverata nell’ospedale di Corigliano, ed è salito in auto piombando sulla vetrata di accesso ai locali del Pronto soccorso dell’ospedale. Una scena a cui hanno assistito incredule le persone che stazionavano all’esterno della struttura sanitaria. Il rumore dei vetri in frantumi ha invece causato ben altra reazione tra gli operatori del Pronto soccorso e i pazienti che erano in attesa di ricevere le cure mediche necessarie. Momenti caotici, anche perché tutti i presenti non hanno immediatamente compreso cosa stesse realmente accadendo. Tra la paura generale e la gente che correva per cercare riparo, tutte le attività mediche hanno subito un arresto improvviso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno bloccato l’uomo e hanno rassicurato tutti sul fatto che non ci fossero più pericoli per la loro incolumità. Le forze dell’ordine hanno ascoltato le persone presenti e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’uomo è ai domiciliari.

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