Sfonda la porta di casa dell’ex per tornare con lei: arrestato con pistola e pugnali nel Cosentino

Irruzione in casa

COSENZA Ha sfondato la porta dell’ex per convincerla a tornare insieme. I carabinieri delle Stazioni di Mandatoriccio e Cariati del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento della Procura di Castrovillari (diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio) hanno arrestato un uomo di 33 anni per porto in luogo pubblico di arma clandestina e porto abusivo di armi proprie. La vicenda nasce con la richiesta di aiuto di una donna che, dopo l’ennesima discussione con il suo ex convivente, ha contattato la centrale operativa del Reparto Territoriale; l’uomo infatti stava sfondando una portafinestra per accedere all’appartamento, dove lei si trovava da sola. I militari dell’Arma hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione e la porta dalla quale aveva avuto accesso con i segni chiari dell’effrazione. L’uomo è stato invece sottoposto a una minuziosa attività di perquisizione, che è stata estesa anche all’auto, trovando una pistola con la matricola abrasa e tre pugnali.

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