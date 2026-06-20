Dune di Giovino, un progetto per restituire valore a uno dei tesori naturali di Catanzaro

l’appuntamento

CATANZARO Venerdì 26 giugno a partire dalle ore 17.00, al Valentino Beach Club (Via Toraldo snc, Catanzaro), si terrà un incontro pubblico dedicato alla riqualificazione floristica e vegetazionale delle Dune di Giovino, uno dei contesti naturalistici più significativi del litorale calabrese. L’iniziativa, promossa da Italia Nostra in collaborazione con enti e istituzioni locali, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle azioni di tutela, recupero e valorizzazione di un ecosistema fragile e di alto valore ambientale. Il programma si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali che vedranno la partecipazione di rappresentanti di Italia Nostra, della Regione Calabria e del Comune di Catanzaro, a conferma della rilevanza condivisa dell’intervento. Tra questi, i consiglieri nazionali di Italia Nostra Angelo Malatacca e Carlo De Giacomo, la presidente della sezione di Catanzaro Elena Bova, insieme a esponenti istituzionali regionali e comunali. A partire dalle 17.45, entrerà nel vivo la fase di approfondimento tecnico con gli interventi del gruppo di lavoro di Italia Nostra, che illustreranno contenuti, obiettivi e caratteristiche del progetto. L’introduzione sarà affidata a Viola D’Ettore e Krizia Ciangola, seguita dagli interventi specialistici: Erika Fammartino presenterà gli aspetti tecnici della riqualificazione, Giuseppe Caruso analizzerà il ruolo della botanica nei processi di rinaturalizzazione delle dune, mentre Fabio Procopio e Barbara Santostefano approfondiranno rispettivamente le componenti geologiche e faunistiche dell’area. Il programma proseguirà con una passeggiata presso le Dune di Giovino, momento di osservazione diretta e di lettura del paesaggio, per concludersi con un aperitivo previsto alle ore 19.30. L’incontro sarà moderato da Maria Rita Galati. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di programmi finanziati con il contributo dell’Unione europea e della Regione Calabria, confermando l’impegno congiunto verso la tutela attiva del patrimonio naturale e la promozione di pratiche sostenibili di gestione del territorio. Un appuntamento che unisce riflessione scientifica, coinvolgimento istituzionale e partecipazione pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza e la responsabilità collettiva nella salvaguardia delle aree costiere.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato