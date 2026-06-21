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alta tensione in medio oriente
Nuovi raid israeliani, 7 morti in Libano
Attacchi a sud di Beirut. Tra le vittime anche un bambino e una donna
Pubblicato il: 21/06/2026 – 8:19
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ROMA Almeno sette persone sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella Bekaa occidentale e nella regione di Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia nazionale di stampa Nna che cita il ministero della Sanità di Beirut. Cinque persone, tra cui un bambino, una donna e due anziani, sono morte in seguito ai bombardamenti sulla città di Sohmor, nel Libano occidentale. Mentre altre due persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, a Rashidieh, scrive la Nna. (Ansa)
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