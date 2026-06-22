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Gasolio agricolo venduto illegalmente, 5 arresti

Commercializzati oltre 2 milioni di litri di carburante

Pubblicato il: 22/06/2026 – 10:56
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Gasolio agricolo venduto illegalmente, 5 arresti
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La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito 5 misure cautelari personali e un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro nei confronti di soggetti indagati per associazione a delinquere finalizzata all’evasione delle accise sui prodotti energetici.
Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’organizzazione avrebbe operato tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, utilizzando un distributore abusivo per destinare illegalmente all’autotrazione gasolio agricolo acquistato a tassazione agevolata.
Il sistema illecito avrebbe permesso la commercializzazione di oltre 2 milioni di litri di carburante, con un’evasione d’accisa stimata in più di un milione di euro.

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