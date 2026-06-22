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la polemica trump-meloni
«Il disaccordo tra i leader non significa disaccordo tra i paesi»
L’ambasciatore Usa Fertitta: resta una fortissima partnership
Pubblicato il: 22/06/2026 – 21:55
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ROMA “Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader. Ciò che conta è che la relazione tra Stati Uniti e Italia continui a essere una vera e propria partnership di cooperazione tra i nostri due Paesi”. Lo afferma in una dichiarazione l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tillman J. Fertitta. “America e Italia sono da tempo importanti l’una per l’altra ed è stato un vero piacere per me lavorare quotidianamente con il popolo italiano su un’ampia gamma di questioni, tra cui quelle economiche, politiche e di difesa”, aggiunge. (Agi)
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