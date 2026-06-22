Reggina, la settimana decisiva: attesa la fumata bianca con il gruppo Lotito

la trattativa

REGGIO CALABRIA Potrebbero essere ore decisive per il futuro della Reggina. La trattativa per il passaggio della società dal gruppo guidato da Nino Ballarino a quello facente capo a Claudio Lotito sarebbe ormai alle battute finali e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore (domani?) o, al più tardi, entro la settimana.

Dopo settimane di contatti, confronti e interlocuzioni riservate, le parti avrebbero definito gran parte degli aspetti dell’accordo. Restano da limare soltanto alcuni dettagli tecnici e burocratici prima dell’annuncio ufficiale che potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per il club amaranto.

Un ruolo significativo nel percorso che ha portato all’intesa sarebbe stato svolto dal neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che avrebbe seguito da vicino l’evoluzione della trattativa favorendo il dialogo tra le parti. Non è escluso che proprio il primo cittadino possa essere tra i protagonisti della comunicazione ufficiale dell’accordo, in una settimana particolarmente importante per la vita amministrativa della città, caratterizzata dalla presentazione della nuova giunta e dall’avvio dei lavori del Consiglio comunale.

L’operazione continua a essere avvolta da una certa riservatezza, ma le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore convergono verso uno scenario ormai definito. L’interesse del gruppo Lotito per il club amaranto sarebbe maturato attraverso una serie di incontri e approfondimenti che avrebbero progressivamente accelerato il percorso verso l’acquisizione.

La piazza reggina osserva con attenzione gli sviluppi. Da un lato c’è la volontà di aprire un nuovo capitolo dopo l’esperienza della gestione Ballarino, che ha consentito alla squadra di mantenersi ai vertici del campionato di Serie D senza però raggiungere l’obiettivo del ritorno tra i professionisti. Dall’altro permane una certa prudenza nei confronti della figura di Claudio Lotito, imprenditore e presidente della Lazio, personaggio che da anni divide il mondo del calcio e che ha di fatto superato la concorrenza dell’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta nella corsa alla Reggina.Sul piano economico, le indiscrezioni parlano di un investimento iniziale compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro per l’acquisizione della società. A questa cifra andrebbero poi aggiunte ulteriori risorse destinate al progetto sportivo, con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra in grado di puntare immediatamente alla promozione.Parallelamente iniziano già a circolare i primi nomi per l’area tecnica. Tra le ipotesi più suggestive c’è quella che porta a Domenico Toscano, allenatore profondamente legato alla città e protagonista di una delle stagioni più esaltanti della storia recente amaranto. Per il tecnico calabrese si tratterebbe di un ritorno carico di significati e, secondo alcuni osservatori, la prospettiva di guidare la Reggina nella sua città potrebbe rappresentare una delle poche eccezioni in grado di convincerlo ad accettare la sfida della Serie D.

Le prossime ore saranno dunque determinanti. Se le ultime formalità verranno completate come previsto, la Reggina potrebbe presto inaugurare una nuova era societaria. (redazione@corrierecal.it)

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