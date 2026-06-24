Camaiore, uccide moglie e figlio. «Mi sono liberato»

LA TRAGEDIA

«Mi sono liberato di loro». Sarebbero queste le prime parole pronunciate davanti ai carabinieri da Piero Moriconi, 63 anni, l’uomo che nel pomeriggio di oggi a Camaiore, in provincia di Lucca, ha ucciso la moglie e il figlio con un’arma da fuoco. Le vittime sono Kathy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe esploso i colpi con un fucile all’interno dell’abitazione familiare. Dopo il duplice omicidio, Moriconi sarebbe salito ancora armato sul tetto della casa, dove ha atteso l’arrivo dei carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lucca. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire cosa abbia portato alla tragedia familiare che ha sconvolto la comunità di Camaiore e della Versilia.

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