Schiaffo a Trump sull’Iran: storico strappo al Senato

lo scontro

Il Senato boccia Donald Trump sull’Iran e approva una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno che non ci sia l’autorizzazione del Congresso. La risoluzione non ha poteri di legge ed è un atto simbolico. Nonostante questo è importante perché mostra la spaccatura all’interno del Congresso e dei repubblicani su una guerra che non piace neanche agli americani. E soprattutto mostra un Senato che, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, è pronto a sfidare Trump dopo avergli consentito per mesi di dettare l’agenda. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione sull’Iran che limita di fatto i poteri del presidente, obbligandolo a chiedere l’autorizzazione al Congresso qualora volesse continuare quella che in passato ha definito “un’escursione”. La Camera ha approvato una misura analoga, confermando così lo scetticismo fra le fila repubblicane e democratiche sul conflitto. In Senato quattro conservatori – Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins e Bill Cassidy – hanno votato con i democratici per il via libera al documento. E’ la prima volta dall’approvazione della War Powers Resolution del 1973 in cui entrambe le Camere approvano una risoluzione congiunta che impone al presidente di mettere fine a una guerra. La bocciatura sull’Iran mette il Senato in rotta di collisione con Trump. Lo strappo sulla guerra si aggiunge alle tensioni che da settimane agitano i rapporti. Il presidente vuole l’approvazione del “Save America Act” che inasprisce le regole per le elezioni a livello nazionale. Ma il leader repubblicano alla camera John Thune ha detto di non avere i numeri per il via libera al provvedimento, attirandosi l’ira della Casa Bianca. Trump si è spinto fino a minacciare di non firmare alcun misura dovesse essere approvata dal Congresso fino a che il ‘Save America Act’ non riceverà il via libera.