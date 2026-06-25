Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Due catastrofiche scosse di terremoto devastano il Venezuela

Scene di distruzione nella capitale Caracas. Tra le prime vittime due bambini

Pubblicato il: 25/06/2026 – 6:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Due catastrofiche scosse di terremoto devastano il Venezuela
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA Le scosse di terremoto in Venezuela registrate dal servizio geologico statunitense (Usgs) sono state due, entrambe catastrofiche, a distanza di 40 secondi: la prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizione e profondità diverse, a ovest di Caracas. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili: numerosi edifici sono crollati e l’interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Finora c’è la conferma di due morti (due bambini di 7 e 9 anni) ma il bilancio è destinato a crescere: secondo l’Usgs è probabile che il disastro sia di vasta portata, con numerose vittime e danni ingenti, e potrebbero seguire anche forti scosse di assestamento. A La Guaira, il centro portuale a 40 chilometri dalla capitale, la situazione viene descritta come “apocalittica”. Sono completamente crollati almeno trenta edifici, tra cui l’hotel Eduard e diversi complessi di appartamenti sul mare: almeno due avevano venti piani. Ci sono numerosi incendi, provocati da fughe di gas, mentre i soccorsi non hanno ruspe né gru per scavare nelle macerie.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CARACAS
scosse teremoto
terremoto
terremoto venezuela
Top
VENEZUELA
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x