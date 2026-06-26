Terremoto in Venezuela, tra le vittime anche un italiano

il sisma

Giuseppe Colaianni, cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 e deceduto in seguito al crollo della sua abitazione a La Guaira, a 30 chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto, prima di morire schiacciato dalle macerie è riuscito a mettere in salvo la moglie. Il 55enne era originario di Calascibetta, in provincia di Enna. Era sposato con una donna venezuelana, rimasta illesa dal crollo. La coppia ha due figli, che vivono a Firenze e in Francia. Colaianni lavorava in una ditta di logistica. Lui e la moglie erano tornati in Venezuela da pochi mesi, dopo aver trascorso due anni vicino alla figlia che studia in Francia.

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