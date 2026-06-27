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Italia e Montenegro insieme contro la ‘ndrangheta: incontro a Podgorica

L’obiettivo è stato quello di definire strategie di contrasto globale alla criminalità organizzata transnazionale

Pubblicato il: 27/06/2026 – 22:28
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Italia e Montenegro insieme contro la ‘ndrangheta: incontro a Podgorica
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Il 26 giugno a Podgorica, dirigenti della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) hanno incontrato il capo della Polizia montenegrina e i Direttori dei Dipartimenti operativi. L’obiettivo della riunione è stato quello di definire strategie di contrasto globale alla criminalità organizzata transnazionale, in particolare nei confronti della ‘ndrangheta. Il confronto ha avuto per oggetto la definizione di modelli operativi nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali aggregati, nonché sulle più avanzate tecnologie per il contrasto al crimine finanziario e al narcotraffico. Tali momenti si collocano nel quadro di mirate progettualità finanziate dalla Comunità Europea (EU4LEM) e altre cofinanziate dall’Italia con Interpol (ICAN). “Gli incontri – conclude la nota diffusa dalla polizia – si sono svolti in un clima di fattiva collaborazione”. 

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