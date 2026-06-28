Giuramento di Ippocrate per 73 nuovi medici reggini: i nomi

la cerimonia

REGGIO CALABRIA Una giornata di grande significato per la comunità medica reggina, quella vissuta oggi nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, dove si è svolta la cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti e la consegna delle borse di studio “Roberto Stella”, istituite per valorizzare il merito dei giovani professionisti. Nel corso dell’iniziativa sono state assegnate due borse di studio da mille euro ciascuna destinate agli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e una borsa di studio da mille euro riservata agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri. Il riconoscimento è stato attribuito ai laureati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, regolarmente iscritti per la prima volta agli albi professionali della provincia di Reggio Calabria. Alla cerimonia hanno preso parte anche l’arcivescovo monsignor Fortunato Morrone e l’europarlamentare Giusy Princi, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni civili e religiose ai giovani professionisti chiamati a svolgere una delle professioni più delicate e importanti per la società. Sono stati 73 i nuovi medici che hanno pronunciato il Giuramento di Ippocrate, ricevendo il tesserino professionale, il Codice Deontologico e la pergamena simbolo dell’ingresso ufficiale nella comunità ordinistica. Il presidente Pasquale Veneziano ha rimarcato il significato etico della cerimonia: “Oggi, questi giovani iniziano realmente la loro attività professionale e assumono un impegno nei confronti dei pazienti, mettendoli al centro della loro missione e rispettando le regole della professione. Ogni anno, nella nostra provincia si iscrivono all’Ordine tra i 120 e i 140 medici. Con il Premio Stella ci siamo accorti che almeno una trentina di loro consegue la laurea con il massimo dei voti e la lode: sono ragazzi preparatissimi. La domanda che dobbiamo porci è: che fine fanno questi giovani? Dobbiamo creare le condizioni affinché possano costruire qui il loro futuro professionale. Per evitare questa migrazione, sarebbe opportuno far sì che venga istituita a Reggio Calabria la Facoltà di Medicina presso l’Università Mediterranea. È un argomento di cui in passato si è parlato tanto, senza però arrivare ad una conclusione. Questo consentirebbe ai giovani di laurearsi a Reggio e, successivamente di specializzarsi, evitando così che siano costretti a trasferirsi fuori per gli studi e che, per motivi personali e professionali, finiscano poi per non rientrare più nel nostro territorio».

Il giuramento di Ippocrate

Il tesoriere dell’Ordine, Bruno Porcino, ha sottolineato il valore della giornata: “Il Giuramento di Ippocrate è probabilmente l’evento più importante del calendario ordinistico. Oggi, consegniamo ai ragazzi il tesserino, il Codice deontologico e la pergamena, ma soprattutto affidiamo loro un impegno verso i pazienti. L’ingresso nell’Ordine rappresenta il punto di partenza di un percorso professionale fondato su regole, responsabilità e valori”. Il dottor Porcino ha inoltre evidenziato la solidità economica dell’ente: “Da tesoriere posso dire con soddisfazione che i conti dell’Ordine sono positivi. Abbiamo un bilancio in attivo, frutto del lavoro di squadra del Consiglio direttivo. Quest’anno, abbiamo anche ridotto di 112 euro la quota per gli iscritti con meno di 30 anni e per i colleghi ultraottantenni: un risultato importante a sostegno delle nuove generazioni e dei professionisti più anziani”. Sulla stessa linea il segretario Marco Tescione, che ha definito la giornata “la più importante dell’anno per l’Ordine, perché rappresenta il momento dell’accoglienza dei nuovi iscritti”. “In un periodo in cui si parla di sanità quasi esclusivamente per evidenziarne le criticità – ha affermato – è significativo registrare un numero di nuove iscrizioni perfettamente in linea con gli anni precedenti. Nel 2025 siamo già a circa 135 nuovi medici iscritti, più della metà dei quali ha partecipato oggi alla cerimonia. È un segnale importante che testimonia il valore attribuito dai giovani all’appartenenza all’Ordine”. Il dottor Tescione ha poi lanciato un messaggio di fiducia sul futuro della sanità calabrese: “Vogliamo presentare la Calabria come una regione attrattiva anche dal punto di vista professionale. Il trend è cambiato: assistiamo a nuove assunzioni, allo sviluppo delle strutture sanitarie e a un importante ricambio generazionale negli ospedali. È il momento dei giovani e di dare un’ulteriore spinta al nostro sistema sanitario”. Anche il vice presidente Vincenzo Nociti ha espresso soddisfazione per l’elevato numero di nuovi iscritti: “Superare i cento nuovi medici iscritti rappresenta un risultato importante. Questi ragazzi saranno la classe dirigente sanitaria di domani. L’Ordine vuole accompagnarli durante tutto il loro percorso professionale, essere un punto di riferimento, la casa dei medici, un luogo dove trovare sempre sostegno, ascolto e tutela”. Il dottor Nociti ha concluso con un messaggio di incoraggiamento rivolto ai neo iscritti: “Siamo orgogliosi di questi giovani, preparati, dinamici e motivati. Ci auguriamo che possano trovare gli sbocchi professionali che meritano e noi continueremo a lavorare affinché ciò avvenga, migliorando sempre di più il sistema sanitario del nostro territorio”. Tra il riconoscimento del merito attraverso le borse di studio “Roberto Stella” e il solenne Giuramento di Ippocrate, la cerimonia ha rappresentato un momento simbolico di passaggio per una nuova generazione di medici e odontoiatri chiamati a coniugare competenza scientifica, etica professionale e servizio alla comunità.

Il giuramento dei 15 odontoiatri: i nomi

BUFFON MARTA

JERINO’ MARIA SOLE

LONGO FRANCESCOPIO

LUVERA’ CHIARA

LUVERA’ GIORGIA

MADONNA ANTONIO

MANSUETO CHIARA

NIRTA BRUNO

PLASTINA UBALDO

ROMEO ANNARITA

ROMEO DONATELLA

SORRENTI MARIAPIA

SPADARO BEATRICE

TERRANOVA GIUSEPPE

TRIPODI DANIELE

I medici chirurghi : i nomi

ACCARDO CARMELO

ANILE ALESSIA MARINA

ARAGONA DOMENICO

ARCOBELLI ANTONIO ANDREA

ARICO’ ALESSIA

ARILLOTTA ANNALISA

BARILLARO MARIA

BARRECA ARIANNA

BARRECA MARCO

BELCASTRO RICCARDO

BLEFARI GABRIELE GIUSEPPE

BOLOGNINO GIOVANNI

BOMBARDIERI ANNAMARIA

BRUZZESE FEDERICA

CALAFIORE VALERIA

CALARCO GIORGIA

CALLA’ PAOLO

CAPPELLERI FRANCESCO

CARIOTI NAZARENO ANTONIO

CARROZZA DOMENICO

CARUSO BRUNO

CATALANO MARIARITA

CATANANTI ILARIA

CHIODO FERDINANDO

CILONA PASQUALE FRANCESCO

COTRONEO GIOVANNI

CREA GIUSY

CRIACO BRUNO

DATTILO MARIACHIARA

DATTOLA ALESSANDRO

DE PIETRO LUCREZIA

DE STEFANO FABIANA

DERVISHI MIDELA

DI STEFANO FERDINANDO GIOVANNI

FAVA ALICE

FERRENTINO ROBERTA

FIORILLO MARCO

FONDACARO GINEVRA

FORTUNIO ANNA

FRANCO ANNA MARIA

GALLETTA FRANCESCO

GALLUZZO ILENIA

GATTUSO BARBARA

GENTILE ALESSANDRO

GRILLO FEDERICA

GUARNA VETRO’ ANTONIO

GUGLIOTTA ASIA

HASSAN SARA

IERIA DOMENICO

LAGANA’ MASSIMO

LIA MARIA SOFIA

LODDO PAOLO

LOGIACCO MARTINA

LOGIUDICE MARIA LOURDES

LONGO MARIALAURA

MACRI’ GIOVANNI

MALARA ANTONELLA

MALARA FRANCESCA

MALARA STEFANO

MALASPINA MATTEO

MALAVENDA VALERIA

MAMBRINO ANDREA

MAMMONE NATALIZIA

MANGANARO MELANIA

MANGIOLA JLENIA

MARRAPODI TERESITA

MARTELLI ALESSANDRO

MASCIOLI SOFIA

MASSARA RAFFAELLA

MAZZAFERRO MARIA DOMENICA

MEDICI GIOVANNI MARIA

MELIADO’ ADELE

MELONA GIORGIO

MESIANO LUCREZIA

MILIA MARTA

MISITANO DAVIDE

MOLLACE MARIA FRANCESCA

MOLLICA GIROLIMA

MORGANTE STEFANIA

MUIA’ DENISE

NABORRINI MATTEO

NAPOLI SERGIO

NICEFORO MARTA

OLIVERI CARLA

OLIVERIO DOMENICA

PANETTA ROCCO

PASQUALINO MATTEO

PELLEGRINO CHRISTIAN

PISANO CHIARA ANTONELLA

PITONE VINCENZO

POLIMENI FABIANA

PONTILLO DARIO

PORPIGLIA PAOLA

PORTOLESI MONICA

PRATICO’ CARMEN MARIA

PUGLIESE MARTINO

PUSTORINO FILIPPO

QUARTUCCIO GIUSEPPE

QUATTRONE FABIANA

RACCO GABRIELE

RAPPOCCIOLO MARTINA

RASO CHIARA

REITANO FEDERICA

REITANO MARTINA

ROBERTO VINCENZO

ROMEO BRUNO

ROMEO ELEONORA

ROMEO FRANCESCA

ROMEO VINCENZO

ROSANITI ARIANNA

RUSSO MARTINA

SAINATO GAIA

SANTAFEMIA ALICE

SANTORO GIULIA

SANTORO MARTINA

SANTORO SILVIA

SAPONE TERESA

SCARFONE ILEANA

SCIARRONE GABRIELE

SGAMBELLURI CARMELINA

SICILIANO GIADA

SISINNI ANTONIO GERONIMO

STILLITANO VALERIO

STRATI ANTONIO

TALARICO DANIELE

TEGANO FRANCESCA

TOSCANO DAVIDE

TRIMARCHI ANTONINO

TRIMBOLI GIUSEPPE PIO

TRIPODO ROCCO

VAZZANA ANTONINO

VERBARO ANTONINO

VINCI BENEDETTA

VITA DOMENICO

ZAPPALA’ ARCANGELO