Meloni: «Presidente della Repubblica di destra non è più un tabù»

l’intervista

ROMA «Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare» e «non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra», si tratta di dire «una cosa banalissima, cioè che chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri, valeva per la presidenza del consiglio dei ministri, per la possibilità di governare e» potrà valere «per la presidenza della Repubblica, ma decideranno gli italiani».

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di “10 minuti” in onda stasera su Rete 4, rispondendo a Nicola Porro che le chiedeva di questa possibilità «terribile». Un presidente della Repubblica di destra sarebbe una notizia «terribile, ma per un certo establishment, che esiste esiste…».

Sui rapporti con gli Stati Uniti ha dichiarato: «Non sono antiamericana oggi non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l’Occidente sia più forte unito e ha lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi lo ero ieri».

Tornando sulla polemica con Mark Rutte dei giorni scorsi, Meloni ha affermato che «il segretario della Nato è stato molto approssimativo, dopo di che quel numero è più basso dell’analogo numero di tutti quelli» che ci sono stati «negli anni precedenti e rientrano nelle normali attività delle basi: abbiamo autorizzato ciò che era previsto negli accordi e che non è cinetico cioè offensivo». «E’ una informazione che può essere male interpretata come lo è stata anche dalle autorità iraniane, bisogna essere più cauti», ha aggiunto.

Poi le questioni interne al centrodestra. «Su Vannacci – ha risposto – non so che dirle: non mi pare ci sia grande differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione: votano come la sinistra, parlano contro di noi tutto il giorno. Non vedo differenza, ne predo atto». Per il piano casa «ci vuole tempo, ci siamo dati dieci anni ma confido che prima della fine della legislatura già si vedrà che il progetto va avanti», ha detto la presidente del Consiglio.

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