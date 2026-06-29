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Meteo, temperature in calo e allerta gialla in 10 regioni

Il caldo torrido dà una tregua grazie all’arrivo di temporali

Pubblicato il: 29/06/2026 – 9:19
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Meteo, temperature in calo e allerta gialla in 10 regioni
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ROMA Il caldo intenso che sta interessando l’Italia favorirà nelle prossime ore lo sviluppo di temporali e acquazzoni improvvisi su diverse aree del Paese. Le temperature sono in lieve calo al Nordovest con punte ancora possibili di 40°C tra Emilia Romagna e basso Veneto, localmente anche in Sardegna. Massime fino a 38°C al Centro e sul resto del Sud. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali in dieci regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con possibili fenomeni localmente intensi.

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