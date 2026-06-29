Omicidio del boss Tortora, arrestato uno degli assassini
Vincenzo Bastelli deve scontare 14 anni in carcere
NAPOLI I carabinieri della Compagnia di Napoli Stella hanno eseguito, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napoli, un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del 38enne Vincenzo Bastelli. L’ordine di esecuzione per la carcerazione è divenuto definitivo a seguito della condanna per il reato di omicidio aggravato dal metodo mafioso commesso ad Acerra il 20 maggio del 2020 nei confronti di Pasquale Tortora, all’epoca dei fatti ritenuto alla guida del clan, ferito mortalmente da colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno del cortile della sua abitazione. Bastelli dovrà scontare una pena di 14 anni di reclusione ed era stato individuato come responsabile dell’omicidio grazie alle attività di indagine svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA di Napoli. Le serrate ed incessanti indagini compiute nel corso degli anni dagli investigatori dell’Arma sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli hanno consentito di assicurare l’uomo alla giustizia e di condurlo in carcere, dove sconterà la sua condanna.
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