Amerigo Vespucci, al via la campagna in Nord America

il Tour Mondiale

Nave Amerigo Vespucci, attualmente ormeggiata in Maryland a Baltimora per la SAIL250 Maryland, raggiungerà le acque newyorkesi nella tarda serata di giovedì 2 luglio.

Sarà ormeggiata alla fonda al largo del New Jersey fino alla mattina del 4 luglio, giorno in cui prenderà parte alla Sail4th250 – International Naval Review, la grande parata sul fiume Hudson in occasione in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti. Il giorno seguente, il prossimo 5 luglio, sarà presentata a bordo del veliero per la promozione del Made in Italy, la terza edizione di Vinitaly.USA (Pier 36, NYC, 26 e 27 ottobre).

Oltre cinquanta grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo risaliranno il fiume dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà. Sarà uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.

Annunciato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A, che si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Sostengono il progetto Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026: ITA – Italian Trade Agency, Fiera di Verona-Vinitaly e Enel.

Il programma del 5 luglio

Domenica 5 luglio alle ore 15.00, a bordo di Nave Amerigo Vespucci Veronafiere, Vinitaly e Italian Trade Agency (ITA) presenteranno Vinitaly.USA, in un incontro dedicato al ruolo del vino italiano nel rapporto con il mercato nordamericano. L’appuntamento riunirà alcune istituzioni italiane dando spazio al confronto su qualità, cultura produttiva e diversità territoriale del vino, temi centrali della prossima edizione di Vinitaly.USA 2026, un appuntamento di riferimento per chi vuole raccontare e promuovere l’eccellenza del vino italiano oltreoceano.

Alle 18.30 si terrà l’evento “Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York” alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Salirà a bordo di Nave Amerigo Vespucci il trofeo dell’America’s Cup, considerato il più antico trofeo sportivo internazionale ancora conteso. Nato a Londra nel 1848 come elegante brocca in argento è divenuto “America’s Cup” dopo la vittoria dello yacht America nel 1851, nella regata di flotta intorno all’Isola di Wight, nel Regno Unito. Il trofeo è oggi una vera icona mondiale della vela, simbolo di oltre 170 anni di sfide tra i grandi yacht club del pianeta, innovazione e passione per il mare. Per l’America’s Cup salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci significa incontrare un altro grande protagonista della storia marittima, in una conversazione ideale tra la nave che forma generazioni di ufficiali e il trofeo che ha messo in competizione le eccellenze veliche di tutto il mondo. Il trofeo arriverà a New York direttamente dalla Nuova Zelanda, il cui team ha vinto l’ultima edizione ed è detentore ufficiale del titolo.

Il rientro in Italia

Dopo le celebrazioni newyorkesi Nave Vespucci farà rotta verso Boston dove dall’11 al 16 luglio prenderà parte alla Sail Boston e poi proseguirà per il Canada dove sarà protagonista del Rendez‑vous naval de Québec, prestigioso raduno internazionale di navi ospitato dal porto di Québec City dal 23 al 26 luglio 2026 e a seguire dal 29 luglio al 3 agosto, prima di una nuova attraversata oceanica, farà tappa a Montreal.

Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari, a Taranto, a Venezia in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS). L’ultima tappa sarà a Trieste, in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste (la 58ª edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026) e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo, per la prima volta a Trieste.

Nella foto la nave Vespucci all’arrivo a Baltimora