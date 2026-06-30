Attentato a Monaco, esplode bomba contro oligarca ucraino

l’attacco

Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave, a Monaco, a seguito di un’esplosione avvenuta verso le 21 nei pressi di Place des Moulins. Secondo il quotidiano francese, i feriti sarebbero ucraini: i due genitori, cinquantenni, sarebbero in condizioni critiche, mentre un ragazzo di 13 anni sarebbe in condizioni stabili. Secondo i media locali, che citano fonti governative, si sarebbe trattato di un attentato. L’attentatore avrebbe lasciato uno zaino contenente un ordigno nell’atrio di un edificio, prima di darsi alla fuga. Sono stati disposti dei posti di blocco al casello autostradale di La Turbie, al fine di impedire al ricercato di fuggire in Francia. I feriti sono tutti membri della stessa famiglia, uno di loro, scrive Le Figarò, sarebbe l’oligarca Ermolaev, che si trovava nel Principato di Monaco dall’inizio della guerra russa in Ucraina, anche se l’identità delle vittime non è ancora stata confermata ufficialmente.

«Uno shock»

«Un crimine efferato, uno shock per l’intera comunità monegasca». Sono le parole espresse in un comunicato dal principe Alberto II di Monaco. «Il Principato di Monaco rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità – ha aggiunto . La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità; lo rimarrà più che mai, qualunque siano le minacce».

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