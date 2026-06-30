Liberali, una settimana decisiva: tra Catanzaro, Europeo e Milan che spinge per il ritorno

mercato giallorosso

CATANZARO Il nome di Mattia Liberali continua a circolare con sempre maggiore insistenza, dentro e fuori dal campo. Il giovane talento del Catanzaro, protagonista ieri anche con la maglia della Nazionale Under 19 all’Europeo, si trova al centro di un intreccio di mercato che potrebbe definire in tempi brevi il suo futuro.

Il fantasista giallorosso ha iniziato nel migliore dei modi la rassegna continentale, lasciando il segno nell’esordio dell’Italia contro la Serbia. Una prestazione che, com’era prevedibile, ha ulteriormente acceso i riflettori su un giocatore già seguito con grande attenzione da diversi club di Serie A.

Sul fronte del mercato, la situazione è tutt’altro che semplice. Il Como risulta al momento il club più avanti nei contatti, ma nelle ultime ore si è registrato anche un tentativo a sorpresa del Milan, che mantiene un legame diretto con il cartellino del calciatore. La situazione contrattuale prevede infatti una clausola rescissoria da circa 6 milioni di euro, con il 50% della futura rivendita destinato proprio ai rossoneri.

Non è un dettaglio secondario, soprattutto alla luce del nuovo corso tecnico del Milan. Il neo allenatore Ruben Amorim avrebbe individuato in Liberali un profilo ideale per il suo sistema di gioco, in particolare come trequartista nel 3-4-2-1. Una valutazione che avrebbe spinto il club a valutare un possibile ritorno del giovane a Milanello, anticipando la concorrenza.

Ma la partita è ancora apertissima. La scelta finale spetterà al calciatore e al suo entourage, chiamati a valutare un ventaglio di opzioni che non si limita a Como e Milan. Sul talento cresciuto tra attenzioni crescenti in casa Catanzaro ci sono infatti anche Fiorentina, Juventus, Sassuolo e Torino, tutte pronte a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti.

In questo scenario, il Catanzaro osserva con attenzione. Il club giallorosso, che ha valorizzato il giocatore permettendogli di crescere e mettersi in mostra anche a livello internazionale, si trova ora davanti a una fase delicata: quella in cui il percorso di un giovane talento può trasformarsi rapidamente in un salto definitivo verso il calcio dei grandi. La sensazione è che i prossimi giorni possano essere determinanti. Tra Europei, mercato e strategie dei club, il futuro di Liberali si gioca tutto in una settimana che potrebbe cambiare la sua carriera. E, indirettamente, anche un pezzo di futuro del Catanzaro. (redazione@corrierecal.t)

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