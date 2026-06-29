L’Italia U19 batte la Serbia 2-0 agli Europei: in gol anche Liberali

buona la prima

ROMA Esordio vincente per la Nazionale Under 19 del tecnico Alberto Bollini agli Europei: gli azzurrini hanno battuto 2-0 la Serbia all’Oval di Caernarfon, in Galles, nella prima partita del Gruppo B della fase finale. L’Italia è passata in vantaggio all’11mo grazie al rigore conquistato e trasformato dal fantasista del Catanzaro, Mattia Liberali, al centro delle voci di calciomercato estivo. Nella ripresa il raddoppio dell’attaccante dell’Inter, Jamal Iddrissou, al 76mo. «Non era una partita facile perché affrontavamo un avversario fisico, tenace e abile a giocare sugli episodi», il commento di Bollini, «siamo stati bravi a palleggiare, creando due occasioni da gol oltre a conquistare un calcio di rigore. Nella sofferenza la squadra è riuscita a rimanere compatta, dando un segnale importante, così come è stato positivo aver costruito buone ripartenze, anche se potevamo chiuderla sul 2-0 prima. Non è facile giocare dopo quasi due mesi di inattività agonistica e ritrovare subito il ritmo partita, che non è soltanto fisico ma anche tecnico. Per questo è un risultato importantissimo». Gli azzurrini torneranno in campo giovedì 2 luglio (alle 15 ora italiana), sempre a Caernarfon, per affrontare la Croazia.

Il tabellino

Italia (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi (89’ Marello); Liberali (69’ Mantini), Sala ©, Comotto (69’ Elimoghale); Coletta, Iddrissou, Mosconi (61’ Idele). A disp.: Vannucchi (P), De Paoli, Wiafe, Arena, Rizzo. All.: Alberto Bollini.

Serbia (4-3-3): Čarapić; Stojković, Hadžimujović, Simić ©, Petrović; Novičić, Makević (58′ Ranković), Milosavljević; Kostić (58′ Zarić), Damjanović(73′ Borovina), Ćirić (73′ Subotić). A disp.: Draškić (P), Pavlović, Roganović, Radić, Mladenović. All.: Gordan Petrić.

Arbitro: Florian Badstübner (GER).

Marcatori: 11’ rig. Liberali (ITA), 76’ Iddrissou (ITA).

Note: ammoniti Natali (ITA) al 26’, Kostić (SRB) al 45’+1, Nardin (ITA) al 49’, Mosconi (ITA) al 51’, Iddrissou (ITA) al 70’ e Mantini (ITA) al 78’. Recupero 1’pt, 3’st.

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