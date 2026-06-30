Occhiuto: «Azzerare le tasse per gli under 35 e abolire il bollo auto»

l’intervista

ROMA «La maggioranza ha fatto molto bene in questi anni a tenere i conti in ordine. La sinistra dice più tasse? A me piacerebbe che il centrodestra azzerasse le tasse per i giovani sotto i 35 anni. La sinistra dice patrimoniale? Beh, togliamo il bollo auto, ristorando le Regioni che oggi lo riscuotono. Sarebbe un modo per presentarci in campagna elettorale con due bandiere facilmente riconoscibili dagli elettori. Così come faceva Berlusconi, quando toglieva intere tasse, facendosi riconoscere come colui che, all’interno dei governi del centrodestra, riduceva davvero la tassazione per gli italiani». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, in un’intervista al Tg5.

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