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Chiusura Postamat Laino Borgo, la replica di Poste Italiane

L’Azienda è impegnata a riattivare l’operatività dei servizi nel più breve tempo possibile e nel rispetto degli standard di sicurezza e qualità

Pubblicato il: 01/07/2026 – 13:17
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Chiusura Postamat Laino Borgo, la replica di Poste Italiane
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Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alle segnalazioni relative all’ufficio postale di Laino Borgo, Poste Italiane, scusandosi per il disagio, precisa che la chiusura della sede è stata determinata da un evento criminoso con esplosivo che ha danneggiato pesantemente l’ufficio postale e che gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile sono particolarmente complessi. L’Azienda è impegnata a riattivare la piena operatività dei servizi nel più breve tempo possibile e nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità previsti. Si ricorda, che per venire incontro alle esigenze della clientela e garantire la continuità del servizio, si è provveduto fin da subito a fare installare per tutta la durata dei lavori un container, in via Biagio Longo (piazzale Scotellaro), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e sabato dalle ore 8:20 alle 12:35. In alternativa si ricorda che sono disponibili i vicini uffici postali di: Laino Castello sito in piazza Primo Maggio 17, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 e sabato dalle ore 8:20 alle 12:45 dotato di ATM h24; Mormanno sito in via Romano Ludovico 18 attualmente trasferito in un ufficio postale mobile ubicato in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e sabato dalle ore 8:20 alle 12:35.

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