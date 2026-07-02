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L’annuncio di Mastella: «Sono malato, spero di farcela» – VIDEO

Il discorso del sindaco di Benevento

Pubblicato il: 02/07/2026 – 21:02
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L’annuncio di Mastella: «Sono malato, spero di farcela» – VIDEO
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«A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela». Lo ha detto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, emozionato davanti alla basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio. Dopo il silenzio dei presenti nella basilica, è scattato un applauso. Centinaia di messaggi di incoraggiamento sui social. L’annuncio – che giunge pochi giorni dopo la festa per il mezzo secolo di vita politica del sindaco – ha colto di sorpresa la cittadinanza, anche se nello stretto entourage del Comune si parlava da tempo in modo riservato delle condizioni di salute di Mastella. Il sindaco sta per concludere il suo secondo mandato consecutivo, dopo la rielezione avvenuta nel ballottaggio del 18 ottobre 2021, e nell’intervento alla festa della patrona ha voluto ringraziare «il popolo che mi ha accompagnato in questi anni, nel bene e nel male, di governance della mia comunità, trascorsi tenendo presente la fedeltà al compito che mi era stato assegnato». «Consacrai dieci anni fa alla Vergine delle Grazie – ha scritto poi Mastella sul suo profilo Fb – il mio mandato sindacale. Nell’ultimo miglio di questo mio percorso alla guida della città la ringrazio. La connessione sentimentale che lega il popolo beneventano e sannita non smette mai di smuovere le corde più intime del mio animo».

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