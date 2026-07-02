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Vibo, grave incidente per Adriana Teti: l’ex dirigente comunale travolta da un’auto mentre era in bici

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorsi. Trasferita all’ospedale di Catanzaro, ha riportato fratture multiple

Pubblicato il: 02/07/2026 – 22:09
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Vibo, grave incidente per Adriana Teti: l’ex dirigente comunale travolta da un’auto mentre era in bici
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VIBO MARINA È attualmente ricoverata all’ospedale di Catanzaro Adriana Teti, l’ex dirigente comunale di Vibo Valentia, travolta questo pomeriggio da un’auto mentre viaggiava in bici. L’incidente è avvenuto a Vibo Marina, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, oltre al 118 che ha prestato i soccorsi all’ex dirigente comunale. La donna avrebbe subito diverse fratture e le sue condizioni sarebbero severe, con i medici di Vibo Valentia che hanno disposto il trasferimento a quello di Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)

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