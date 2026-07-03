l’annuncio shock

ROMA “Una paura ce l’ho. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada”. Clemente Mastella lo confida nell’intervista al Corriere della Sera nella quale l’ex ministro, dopo l‘annuncio nel corso di una celebrazione nella basilica di Benevento, di cui è sindaco, conferma “ho un tumore”. “Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”, racconta il politico di lungo corso che ora, dopo avere attraversato “stagioni irripetibili” spiega di guardare ai suoi familiari per dire che “anche se hai fede, capisci che sono loro ad accendere un attaccamento ancora più forte alla vita. Un attaccamento quasi morboso, oso confessare”. “sì, è giusto parlarne. Ed è giusto umanizzare”, ragiona in un’altra intervista, questa a Repubblica. “I politici vengono visti troppo spesso in maniera negativa. Assistiamo a una sorta di offensiva a priori, come se fossimo tutti delinquenti. Certo, abbiamo commesso i nostri peccati. Ma non siamo immortali, siamo umani”, rivendica Mastella. E allora, racconta ancora, sempre a Repubblica, “nelle telefonate che sto ricevendo, nei messaggi, nelle parole delle persone che incontro in strada, mi sembra quasi di vivere in anticipo quello che sarà quando non ci sarò più”. “Spero che accada il più tardi possibile, naturalmente, ma non lo so. Però – annota – ho capito che, mettendo tutto sul piatto della bilancia, nella mia vita ho fatto più del bene che del male”. (Agi)

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