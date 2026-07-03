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il rogo a san gregorio di mortara

Incendiò rifiuti speciali e pericolosi a ridosso dell’aeroporto Tito Minniti, scatta la misura cautelare

La Polizia locale di Reggio Calabria ha imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un 67enne

Pubblicato il: 03/07/2026 – 15:44
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Incendiò rifiuti speciali e pericolosi a ridosso dell’aeroporto Tito Minniti, scatta la misura cautelare
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REGGIO CALABRIA Nella giornata del 29 giugno scorso la Polizia Locale di Reggio Calabria ha eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un uomo di 67 anni di Reggio Calabria ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato del delitto di incendio che aveva interessato un ingente cumulo di rifiuti anche speciali e pericolosi, in località San Gregorio di Mortara, collocata a ridosso dell’Aeroporto Tito Minniti e in prossimità del torrente Valanidi.
Il procedimento relativo alla ipotesi di reato indicata è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

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