Rottura della condotta del “Bufalo” in Sila: sospesa temporaneamente l’erogazione idrica

la comunicazione

COSENZA In data odierna, venerdì 3 luglio 2026, è stata segnalata una rottura sulla condotta adduttrice dello schema idraulico “Bufalo”, in località Ceci di Lorica, nel Comune di Aprigliano. La criticità è stata comunica dalla società Sorical, gestore del servizio idrico regionale, che ha inoltre provveduto ad attivare gli interventi necessari per la riparazione della condotta. A causa dell’intervento tecnico in corso, si è reso necessario sospendere temporaneamente l’erogazione idropotabile a tutte le utenze servite dallo schema interessato. Secondo quanto comunicato da Sorical, i lavori di ripristino dovrebbero concludersi nel corso della giornata odierna, con un conseguente e graduale ritorno alla normale fornitura idrica nelle ore successive. L’Amministrazione comunale seguirà l’evolversi della situazione, in raccordo con il gestore del servizio, al fine di garantire il più rapido ripristino possibile dell’erogazione e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Eventuali aggiornamenti verranno diffusi tempestivamente attraverso i canali istituzionali.

Nella foto d’archivio lavori di riparazione nella rete Sorical