Nuovo collegamento diretto Cagliari–Lamezia Terme con Aeroitalia: primi voli da domani

Trasporto aereo

CAGLIARI Sono operativi da oggi, venerdì 3 luglio, i nuovi voli interni in Sardegna annunciati lo scorso marzo da Aeroitalia, che collegherà due volte la settimana Cagliari ad Alghero e Olbia, il lunedì e il venerdì fino al 31 agosto prossimo. Da domani, sabato 4 luglio, invece, la compagnia collegherà l’aeroporto del sud Sardegna con quello di Lamezia Terme, consentendo di raggiungere la Calabria con voli diretti il martedì e il sabato. Secondo gli orari comunicati stamane dal vettore, da Alghero si parte alle 12.10 per atterrare a Cagliari alle 12.40, mentre il volo di ritorno è previsto alle 15.40 con arrivo al Riviera del Corallo alle 16.10. Per Olbia la partenza da Cagliari è fissata per le 13.20, con arrivo alle 13.50. Dal Costa Smeralda si parte, invece, alle 14.30, con arrivo a Cagliari alle 15. Questi orari non rendono possibile andare e tornare in giornata. I voli saranno operati con Atr 72 da 68 posti. L’aereo per Lamezia Terme parte alle 11.20 e atterra nello scalo calabrese alle 12.35. Il ritorno è previsto alle 13.20 con arrivo in Sardegna alle 14.35. I passeggeri del volo interno – precisa Aeroitalia – potranno accedere gratuitamente al Fast track nei tre aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, con un percorso dedicato ai controlli di sicurezza che consente di ridurre i tempi di attesa e rendere più rapido l’accesso all’area imbarchi, come richiesto dalla Regione Sardegna e d’intesa con le società di gestione degli scali. I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale www.aeroitalia.com e nelle agenzie di viaggio. Le tariffe base, che variano in base ai giorni, partono dal 34,99 a tratta per volare da Cagliari fino ad Alghero o a Olbia.

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